Written by: Björn Jahner | 27/10/2018

Schrein im Bangkoker Nationalmuseum. Foto: Tourism Authority of Thailand

BANGKOK: Das Fine Arts Department erlässt thailändischen Familien ab sofort und an jedem Sonntag für ein Jahr den Eintrittspreis für 42 Nationalmuseen des Landes, so auch in Bangkok.

Ziel ist, mehr Eltern zu ermutigen, mit ihren Kindern ein Museum zu besuchen, um einen Tag mit der ganzen Familie zu verbringen. Angeboten werden viele kinderfreundliche Aktivitäten wie musikalische Darbietungen und unterhaltsame Spiele. Die Kampagne läuft bis zum 29. September 2019. Eine Übersicht zu allen teilnehmenden Museen findet man auf der Webseite www.virtualmuseum.finearts.go.th/index.php/en.