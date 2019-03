Von: Redaktion DER FARANG | 27.03.19

LAUSANNE (dpa) - Eine Studentin ist in der Schweiz von einem umstürzenden Sonnenschirm getroffen worden und nach mehreren Wochen im Koma gestorben.



Der Vorfall ereignete sich am 4. März auf dem Universitätsgelände in Lausanne, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Im Zuge der Ermittlungen würden noch Zeugen gesucht. Zuvor hatte die Zeitung «24 heures» darüber berichtet.

Nach Angaben der Universität war es an dem Unfalltag sehr windig. Umstehende hätten später berichtet, dass die 22-Jährige von dem Schirm getroffen und dadurch zu Boden gestürzt sei. Sie sei am Dienstag gestorben.