Von: Björn Jahner | 21.03.23

ANG THONG: Viele Buddhisten besuchten am Montagmorgen (20. März 2023) einen Tempel in Ang Thong und bewunderten das jährliche Phänomen, bei dem die aufgehende Sonne einen Heiligenschein um den Kopf der riesigen liegenden Buddha-Statue des Tempels bildet.

Apichart Srilao, der Bezirksvorsteher von Pho Thong, sagte gegenüber Reportern, dass dieses Phänomen im alten Wat Khun Inthapramum noch bis Freitag (24. März 2023) beobachtet werden kann.





Die aufgehende Sonne steht genau auf dem Kopf des Ler Thai Naruemitr Reclining Buddha am Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche am 21. März und der Herbst-Tagundnachtgleiche am 23. September jeden Jahres. Dies sind die Tage, an denen die Sonne genau über dem Äquator steht und Tag und Nacht gleich lang sind.

Der von der aufgehenden Sonne erzeugte Heiligenschein ist zu sehen, wenn man sich an den Fuß des Buddha-Bildes stellt.