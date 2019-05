Von: Anja Garms, dpa | 17.05.19

HOBART (dpa/fwt) - Im Ozean finden sich mehr Plastikteile als Sterne in der Milchstraße, heißt es. Auch für diese gilt: Die meisten sieht man nicht. Das erschwert die Bekämpfung der Plastikvermüllung.

Etwa 337.000 Zahnbürsten und 997.000 Paar Schuhe gibt es auf den entlegenen Kokosinseln im Indischen Ozean - dabei leben dort nur um die 600 Menschen. Wie das sein kann? Auf den Inseln sammeln sich gigantische Mengen an Müll, die aus anderen Regionen der Welt angespült werden. Die geschätzte Menge an Zahnbürsten und Schuhen entspricht der, die die Inselbewohner selbst in 4.000 Jahren als Müll produzieren würden, errechneten australische Forscher, die die Müllmenge in einer aktuellen Studie erfasst haben. Ihnen zufolge ist das Problem der Plastikvermüllung womöglich noch schlimmer als bislang gedacht: 93 Prozent der Plastikteile lägen bis zu zehn Zentimeter tief im Sand begraben, zumeist in Form kleiner Schnipsel. Dieser Müll ist weitgehend unsichtbar - und wie er entfernt werden könnte derzeit unklar. Die Forscher stellen ihre Untersuchung im Fachblatt «Scientific Reports» vor.