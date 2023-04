BANGKOK: Das thailändische Nachrichtenportal Siam Rath berichtet, dass die Polizei am Sonntag (16. April 2023) nach einem Zusammenstoß in der Soi Serithai 29 in der Gegend von Klong Kum in Bangkok gerufen wurde.

Sie fanden einen öffentlichen Baht-Bus, einen Isuzu D-Max, vor, der in das Heck eines geparkten Busses der Linie 8 geprallt war.

Das Pick-up-Taxi verkehrte von der Mall Bangkapi zu einer Wohnsiedlung in Bung Kum. Der Bus war auf dem Weg von Happyland nach Saphan Phut.

Ein Motorradfahrer auf einer schwer beschädigten Honda Click geriet unter die Räder des Busses. Der 40-jährige Grab-Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der 65-jährige Fahrer des Songthaew war hinter dem Steuer bewusstlos geworden und hatte Berichten zufolge einen Anfall erlitten.

Elf Fahrgäste des Baht-Busses wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der 35-jährige Fahrer des Linienbusses sagte aus, dass er angehalten habe, um das Wechselgeld zu zählen, bevor er es in einem 7-Eleven umtauschte, als das Songthaew in sein Heck fuhr.

Gegen ihn wurde ein Bußgeld von 500 Baht verhängt, weil er in einem Sperrgebiet angehalten hatte.

Die Ermittlungen dauern an.