PATTAYA: Die Rivalität zwischen Baht-Bus-Fahrern in Pattaya erreichte am Sonntagabend (15. Oktober 2023) im Süden des Stadtgebietes einen Höhepunkt, als sie in einen handfesten Streit um Fahrgäste gerieten.

Der Vorfall wurde der Polizei am 15. Oktober um 22.30 Uhr gemeldet. Der Streit ereignete sich auf der Second Road in Süd-Pattaya. Die Auseinandersetzung zwischen den Fahrern artete in laute Wortgefechte und sogar in Handgreiflichkeiten aus, was zu chaotischen Szenen auf der Straße führte. Der Vorfall lockte eine beträchtliche Anzahl ausländischer Touristen an, was dem Ruf Pattayas als beliebtem Touristenziel erheblich schadete.

Foto: เรารักพัทยา

Augenzeugen berichteten, dass der Streit seinen Ursprung in einem Konflikt um Parkplätze hatte, da die Fahrer um die Gunst der Fahrgäste wetteiferten. Dies gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine thailändische Frau ins Gesicht getreten wurde. Der Verkehr kam kurzzeitig zum Erliegen, bevor die Polizei eingreifen konnte. Die Beteiligten wurden zur Polizeistation von Pattaya gebracht, wo der Streit angeblich weiterging.

Die Frau sagte aus, dass sie beobachtete, wie ihr Kollege von rivalisierenden Songthaew-Fahrern angegriffen wurde, woraufhin sie einschritt und selbst verletzt wurde.

Die Polizei erstattete Anzeige gegen beide Parteien und verhängte Geldstrafen in nicht genannter Höhe. Die Fahrer wurden zudem dazu angehalten, ein solches Verhalten zu unterlassen, um den Ruf Pattayas als Touristenziel zu schützen.