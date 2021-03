PATTAYA: Obwohl das staatliche Center for Covid-19 Situation Administration Wasserschlachten zum thailändischen Neujahrsfest untersagt hat, will die Stadtverwaltung den traditionellen Songkrantag für Pattaya am Montag, 19. April, nicht ausfallen lassen.

Geplant sind Ausstellungen religiöser Artefakte an der Beach Road, kulturelle Darbietungen in traditionellen Kostümen und Essensstände. Die Bevölkerung wird Mönchen und älteren Frauen und Männern Respekt erweisen. Noch nicht geklärt ist, ob der Alkoholverkauf untersagt wird. Laut der Stadtverwaltung soll das Ramayana Wonder Wave Songkran-Festival bei strikten Covid-19-Vorsichtsmaßnahmen stattfinden. Die Polizei soll das Verbot des Wasserspritzens an allen Festtagen durchsetzen.