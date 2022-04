Von: Björn Jahner | 19.04.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Während der „sieben gefährlichen Tage“ des Songkran-Festes, als Tausende von Menschen aus den Städten in ihre Heimatprovinzen reisten, wurden dieses Jahr insgesamt 1.917 Verkehrsunfälle gemeldet und 278 Menschen getötet. Nach Aussage von Road Safety Thailand ereigneten sich dennoch deutlich weniger Unfälle als in den Vorjahren.

Road Safety Thailand teilte dem Disaster Prevention and Mitigation Department mit, dass bei den 1.917 Verkehrsunfällen vom 11. bis 17. April 2022 insgesamt 1.869 Menschen verletzt wurden.

Die Daten wurden vom stellvertretenden Staatssekretär des Innenministeriums Nirat Pongsitthaworn, der für die Straßenverkehrssicherheit Thailands zuständig ist, auf einer Pressekonferenz am Montag bekanntgegeben. Khun Nirat sagte, dass sich am Sonntag, dem letzten Tag der so genannten „sieben gefährlichen Tage“, 188 Verkehrsunfälle mit 171 Verletzten und 32 Todesopfer ereignet hätten.

Laut Khun Nirat waren überhöhte Geschwindigkeit die Hauptursache für die Unfälle (40,69 Prozent), gefolgt von Trunkenheit am Steuer (21,81 Prozent) und plötzliche Fahrspurwechsel (17,02 Prozent).

Die Provinz Chiang Rai meldete die meisten Unfälle (66), gefolgt von Chiang Mai (63). Bangkok verzeichnete die meisten Todesopfer (13), während sechs Provinzen – Nakhon Phanom, Pattani, Yala, Ranong, Samut Sakhon und Singburi – keine Todesopfer meldeten.

An mehr als 82 Prozent der Unfälle waren Motorräder beteiligt, gefolgt von Pickups (7,37 Prozent) und Autos (4,74 Prozent).

Auf derPressekonferenz teilte Boontham Lertsukhee, Generaldirektor des Disaster Prevention and Mitigation Department und Sekretär der Road Safety Thailand, mit, dass die Zahl der Verkehrsunfälle an den Songkran-Feiertagen zwar niedriger als im letzten Jahr war, die Zahl der Todesopfer jedoch leicht gestiegen ist.

Im vergangenen Jahr gab es im Überwachungszeitraum vom 10. bis 16. April 2022 insgesamt 2.365 Verkehrsunfälle mit 277 Toten und 2.357 Verletzten.

Bootsunfälle gemeldet wurden hingegen keine gemeldet.