Foto: The Nation

BANGKOK: Die Regierung verzichtet auf den Erlass von Reisebeschränkungen zwischen den Provinzen an Songkran zur Covid-19-Prävention, empfiehlt jedoch Risikopersonen, vor Reiseantritt einen Selbsttest (ATK) durchzuführen.

Die Ankündigung des Center for Covid-19 Administration Situation (CCSA) wurde von Premierminister General Prayut Chan-o-cha unterzeichnet und am Donnerstag in der „Royal Gazette“ veröffentlicht.

Demnach sollten Menschen in Risikogruppen – insbesondere ältere Menschen und Menschen mit chronischen Gesundheitsproblemen – vollständig gegen Covid-19 geimpft werden, einschließlich einer Auffrischungsimpfung, um eine Ansteckung bei Familientreffen zu verhindern.

Das CCSA erlaubte traditionelle Songkran-Aktivitäten in den von den Gesundheitsämtern der Provinzen ausgewiesenen Gebieten. Erlaubt sind u. a. das Besprenkeln von Buddha-Statuen und Reinigen der Hände älterer Menschen mit Wasser, kulturelle Darbietungen, Musikshows und Umzüge.

Alle Veranstaltungen müssen den „Covid-Free-Setting“-Standards entsprechen, die u. a. Maskenpflicht und eine Begrenzung der Teilnehmerzahl (1 Person pro 4 Quadratmeter) vorschreiben. Der Verkauf oder Konsum von Alkohol ist in den Veranstaltungsbereichen verboten.

Das Wasserspritzen auf öffentlichen Plätzen außerhalb der von den Provinzbehörden ausgewiesenen Bereichen ist ebenfalls verboten. Verboten sind außerdem der Einsatz von Puder und Schaumpartys.

Veranstalter, die sich nicht an die Regeln halten, müssen mit rechtlichen Schritten rechnen, warnte das CCSA. Die Ankündigung tritt ab heute (1. April) in Kraft.