BANGKOK: Die Abteilung für Kulturförderung hat sich mit der Bangkok Metropolitan Administration (BMA) sowie wichtigen Tourismusprovinzen zusammengetan. Gemeinsam wollen beide Behörden die traditionelle Art und Weise des Songkran-Festes fördern.

Dieser Schritt erfolgte, nachdem Songkran von der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) auf eine vorläufige Liste zur Anerkennung als immaterielles Kulturerbe gesetzt wurde.

Der Generaldirektor des Ministeriums, Kowit Pakamart, teilte am Dienstag (22. Februar 2023) der Presse mit, dass man das Fest in einigen Schlüsselprovinzen fördern wolle, die die einzigartige Songkran-Kultur in vier Regionen repräsentieren, nämlich Bangkok, Samut Prakan und Chonburi für die zentrale Region, Chiang Mai für die nördliche Region, Khon Kaen für die nordöstliche Region und Nakhon Si Thammarat für die südliche Region.

Songkran ist das traditionelle thailändische Neujahrsfest, das jedes Jahr vom 13. bis 15. April gefeiert wird. Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt sagte, dass der Kulturrat das ganze Jahr über Veranstaltungen zur Förderung des immateriellen Kulturerbes (ICH) in der Hauptstadt abhalten und Informationen über ICH-Güter in Bangkok sowie Kulturausstellungen in 50 Bezirken fördern werde.

Mit den Events will die BMA nicht nur die lokale Kultur bewahren und die Wirtschaft ankurbeln, sondern auch die weltweite Anerkennung der kulturellen Identität und der Werte Thailands fördern, erklärte er.

Chiang Mais Gouverneur Weerapong Ritrod kündigte an, dass die Stadt im April ein traditionelles Songkran-Fest im Lanna-Stil veranstalten werde.

Thailand verfügt über drei von der UNESCO anerkannte immaterielle Kulturerbe, darunter „khon“ (Maskentanz) im Jahr 2018, „nuad Thai“ (traditionelle thailändische Massage) im Jahr 2019 und „nora“ (eine traditionelle südliche Aufführung) im Jahr 2021.

„Songkran in Thailand, das traditionelle thailändische Neujahrsfest“ wäre das vierte immaterielle Kulturerbe, wenn es dieses Jahr von der UNESCO anerkannt wird.