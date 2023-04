BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat einen Plan für die Organisation von Songkran-Feiern im ganzen Land angekündigt. Die Behörde rechnet nun mit Einnahmen in Höhe von 18 Milliarden Baht durch thailändische und ausländische Touristen, die während des Festes reisen.

TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn sagte, dass er insgesamt 3,8 Millionen Inlandsreisen während des thailändischen Neujahrsfestes sowie 300.000 Reisen von ausländischen Touristen erwarte.

Lesen Sie auch: Die besten Songkran-Festivals

Zu den Höhepunkten des diesjährigen Festes gehören die „Yen Tua La Maha Songkran“-Veranstaltung und die internationale Veranstaltung „Amazing Splash 2023“ in Bangkok, die vom 13. bis 15. April 2023 in der Soi Chulalongkorn 5 stattfinden wird. Die TAT wird außerdem vom 13. bis 16. April 2023 an verschiedenen Orten das „Water Festival 2023“ veranstalten.

Viele Tempel in Bangkok – wie Wat Pho, Wat Arun und Wat Rakhang – werden traditionelle Aktivitäten zum thailändischen Neujahrsfest veranstalten, ebenso wie Großveranstaltungen in Tha Maharaj, im Einkaufszentrum Iconsiam und im Asiatique.

In vielen Provinzen werden die wichtigsten Veranstaltungen organisiert, z. B. in der Altstadt von Chiang Mai, auf dem „Ban Chiang World Heritage Cultural Square“ in Udon Thani, im Andamanda-Wasserpark in Phuket und bei einer traditionellen Songkran-Veranstaltung im Bezirk Phra Pradaeng in Samut Prakan, die vom 21. bis 23. April 2023 stattfinden wird.