Von: Björn Jahner | 10.04.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Viele Thais begannen ihren Songkran-Urlaub bereits am zurückliegenden Wochenende und machten sich auf den Weg in ihre Heimatprovinzen, was Samstagnacht (8. April 2023) zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Der Highway 304, der den Bezirk Si Mahosot in Prachinburi mit Pak Thong Chai in Nakhon Ratchasima verbindet, und der Highway 359, der den Bezirk Phanom Sarakham in Chachoengsao mit Sakaeo verbindet, waren völlig verstopft.

Laut Verkehrspolizei waren die beiden Straßen in Richtung Nordosten von Samstagabend bis Sonntag verstopft.

Die Behörden vermuten, dass es sich bei den Autofahrern und Reisenden um Fabrikarbeiter aus Trat, Rayong, Chanthaburi, Chonburi, Chachoengsao und Bangkok handelt. Nach Angaben der Behörden haben diese Menschen beschlossen, ihren Urlaub früher zu beginnen, um schwere Verkehrsstaus zu Beginn der langen Songkran-Feiertage zu vermeiden.

Die diesjährigen Songkran-Ferien dauern von kommenden Donnerstag bis zum nächsten Montag (13.–17. April 2023) an, aber viele Arbeiter haben sich zusätzliche Tage freigenommen, um bereits früher verreisen zu können.