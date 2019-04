Written by: Björn Jahner

BANGKOK: Thai AirAsia hat angekündigt, zwischen dem 7. und 17. April ihre Flugverbindungen auf stark nachgefragten Routen zu erhöhen.

So setzt traditionell jedes Jahr an den Songkran-Feiertagen eine regelrechte Völkerwanderung ein, wenn Thailänder und Thailänderinnen in allen Landesteilen ihre arbeitsfreien Tage dafür nutzen, um auf Heimaturlaub zu gehen und das thailändische Neujahrsfest im Kreis der Familie zu feiern.

Mehr Flüge werden während der Hauptreisezeit auf den Routen Bangkok-Chiang Rai (sechsmal täglich), Bangkok-Khon Kaen (siebenmal täglich), Bangkok-Chiang Mai (14-mal täglich), Bangkok-Roi Et (viermal täglich), Chiang Mai-Surat Thani (zweimal täglich), Chiang Mai-Utapao (dreimal täglich) und U-Tapao-Udon Thani (zweimal täglich) erhöht. Infos: www.airasia.com.