PATTAYA: Vom 13. bis 15. April feiern Thais im ganzen Land das thailändische Neujahrsfest. Eigentlich, denn in diesem Jahr ist alles anders. Das Coronavirus hat Thailand fest im Griff und selbst vor ein paar Monaten noch hätte es wohl niemand für möglich gehalten, dass eine chinesische Lungenkrankheit das wichtigste Fest der thailändischen Bevölkerung und der Tourismusindustrie einfach so aus dem Veranstaltungskalender verschwinden lässt.

Tatsächlich nämlich wird das ansonsten feuchtfröhlich zelebrierte Neujahrsfestival in diesem Jahr nicht nur so trocken wie nie zuvor ausfallen, sondern auch einsam, in sozialer Distanz zueinander, in den eigenen vier Wänden zu Hause.

Nationaler Notstand vs. „Sanuk“

Zu den traditionellen Riten des Songkranfestes zählt das Begießen der Buddha-Statuen mit geweihtem Wasser. Foto: epa/Narong Sangnak

Die Maßnahmen der Notstandsgesetzgebung zeigen ihre Wirkung. Ein landesweites Verkaufsverbot für alkoholische Getränke – in den meisten Provinzen gleich für mehrere Wochen – und die Androhung rigoroser Strafen für Personen, die es wagen, sich in der Öffentlichkeit zum Neujahrsgruß zu treffen, haben den ansonsten voller Lebenslust und -freude strahlenden Thais jeden „Sanuk“-Gedanken geraubt.

Traditionellen Aspekte des thailändischen Neujahrsfestes, wie das Erbringen von Opfergaben oder das Reinigen der Buddhastatuen mit geweihtem Wasser in den Tempeln des Landes fallen in diesem Jahr flach: Da die Mönche in der Coronavirus-Krise bei ihren morgendlichen Almosengängen und bei Besuchen in den Tempeln einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sein würden, fallen in diesem Jahr alle buddhistischen Zeremonien aus.

Videotelefonie ersetzt Familienbesuch

Der Neujahrsgruß wird in diesem Jahr in den meisten Familien über Videotelefonie erfolgen. Foto: Fotolia.com

Auch die traditionelle Ehrerweisung älterer Familienmitglieder mit zeremoniellen Handwaschungen und kleinen Geschenken wird in diesem Jahr in den meisten Familien durch Videotelefonie ersetzt werden. Für Thais, die im Gegensatz zu vielen in der westlichen Hemisphäre aufgewachsenen Menschen sehr familienbezogen sind, wohl der schmerzlichste Aspekt des diesjährigen Songkranfestes. Ein kleines Trostpflaster ist diesbezüglich, dass die großen Kommunikationsdienstleister wie AIS ihren Kunden mit einem Monat Gratis-Internet entgegenkommen und dadurch die räumliche Distanz zueinander – zumindest gefühlt – verringern und erträglicher gestalten.

Wasserschlachten, Familienfeste und Partys sind tabu

Festzuhalten und zu beachten ist: traditionelle Familienfeste, ausschweifende Party und Wasserschlachten fallen in diesem Jahr nicht nur aus, sondern sind per Notstandsverordnung verboten. Verstöße werden mit hohen Geldstrafen von bis zu 100.000 Baht und/ oder ein Jahr Haft geahndet.

Zum Neujahrsfest wird in diesem Jahr gearbeitet, was jedoch wohl nur einen kleinen Teil der Bevölkerung betrifft. Denn das ungebändigte Coronavirus hat zu einer Massenarbeitslosigkeit im ganzen Land geführt. Statt zu Grübeln wird den Menschen nahegelegt, ihre Gedanken zielgerichtet nach vorne zu richten, so schwer es auch fällt. Und wenn die Virusgefahr dann irgendwann endlich gebannt ist, soll laut Regierung auch das thailändische Neujahrsfest nachgeholt werden. In diesem Jahr wahrscheinlich so emotional und herzlich wie nie zuvor.

„Sawasdee pee mai“ – Frohes neues Jahr

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Einheimischen, die Redaktion des Magazins DER FARANG wünscht Ihnen allen ein frohes neues Jahr – nach dem thailändischen Mondkalender das Jahr 2563 – „sawasdee pee mai“. Bleiben Sie gesund.