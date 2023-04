Über 100.000 Menschen drängten sich am Mittwoch auf der Pattaya Beach Road und brachten Taschendiebe auf den Plan. Foto: Jahner

PATTAYA: Großveranstaltungen sind ein Eldorado für Taschendiebe. So auch das „Wan Lai Festival“ auf der Pattaya Beach Road am Mittwoch (19. April 2023), das über 100.000 Besucher anzog. Nach Aussage der Polizei erstatteten mehr als 18 Songkran-Feiernde auf der Polizeistation Pattaya in der Soi 9 Anzeige, dass ihre Taschen von Dieben aufgeschnitten wurden, die ihre Wertsachen stahlen.

Am Mittwoch erstatteten 18 Personen, darunter auch Ausländer, Anzeige bei der Polizei. Sie gaben an, dass ihre Taschen und Rucksäcke von Dieben aufgeschnitten worden waren, während sie an den „Wan Lai“-Aktivitäten auf der Beach Road teilnahmen.

Die Diebe stahlen den Opfern zahlreiche Gegenstände wie Bargeld in thailändischen und ausländischen Währungen, Smartphones, Kreditkarten und wichtige Dokumente.

Die Opfer sagten, dass sie von den Ordnungskräften enttäuscht seien, weil sie nicht ihre Wertsachen schützen konnten. Außerdem forderten sie die Polizei auf, die Täter so schnell wie möglich zu fassen, da der Vorfall den Ruf Pattayas als sicheres Reiseziel ruiniert habe.

Die Polizei von Pattaya untersucht die Vorfälle und wertet das Videomaterial aus, um die Verdächtigen zu finden.