Songkran: Fahrverbot für große LKW auf 6 Straßen

Von: Björn Jahner | 05.04.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Große LKW mit 10 oder mehr Rädern sind während der Songkran-Feiertage auf sechs Straßen verboten worden, um Verkehrsstaus und Unfälle zu vermeiden.

Der nationale Polizeichef Damrongsak Kittiprapas gab das Verbot am Dienstag (4. April 2023) in seiner Eigenschaft als Leiter der Verkehrspolizei in der „Royal Gazette“ bekannt.

Auf den gesperrten Strecken wird mit einem hohen Verkehrsaufkommen gerechnet, da die Menschen während des traditionellen Neujahrsfestes, das vom 13. bis 17. April 2023 dauert, in ihre Heimatprovinzen und zurück reisen.

Vom 12. bis zum 14. April 2023 und vom 16. bis zum 18. April 2023 werden 10-Rad-LKW und größere Fahrzeuge auf den folgenden sechs Strecken sowohl im ein- als auch im ausfahrenden Verkehr nicht fahren dürfen.

1. Phahonyothin Road (Highway Nr. 1) ab Kilometer 99+800 im Bezirk Mueang von Saraburi auf einer Strecke von 7 Kilometern.

2. Phahonyothin Road (Highway Nr. 1) ab Kilometer 332 im Bezirk Mueang von Nakhon Sawan über eine Entfernung von 15 km.

3. Mittraphap Road (Highway Nr. 2) ab km 15+600 im Bezirk Kaeng Khoi von Saraburi über eine Entfernung von 84 km.

4. Rangsiyothai Road (Highway Nr. 117) ab km 0+000 im Bezirk Mueang von Nakhon Sawan über eine Entfernung von 7 km.

5. Kabin Buri-Pakthongchai Road (Highway Nr. 304) ab km 165 im Bezirk Kabin Buri von Prachinburi über eine Entfernung von 57 km.

6. Buriram–Aranyaprathet Road (Highway Nr. 348) ab km 71 im Bezirk Ta Phraya von Sa Kaew über eine Entfernung von 12 km.

7. Saraburi Western Bypass Road (Highway Nr. 362) ab km 0+000 im Bezirk Mueang von Saraburi über eine Entfernung von 9 km.

Betreiber von Fahrzeugen mit 10 oder mehr Rädern, die die gesperrten Strecken während Songkran benutzen müssen, können beim Leiter der Verkehrspolizei der Provinz eine Genehmigung beantragen, heißt es in der Ankündigung.

Während der so genannten „Sieben gefährlichen Tage“ von Songkran im vergangenen Jahr kam es zu 1.917 Verkehrsunfällen und 278 Todesfällen.