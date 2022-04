Songkran beschert Phuket hohe Einnahmen

Foto: The Nation

PHUKET: Die Direktorin des Lokalbüros der Tourism Authority of Thailand (TAT) auf Phuket Nanthasiri Ronnasiri informierte am Samstag die Presse, dass auf Phuket etwa 70.000 Hotelzimmer zur Verfügung stehen, was 70 Prozent aller geöffneten Hotels entspricht.

Zwischen Mittwoch und Freitag waren die meisten Hotelzimmer für die ersten beiden Nächte ausgebucht, insbesondere in beliebten Touristengebieten wie Patong, Kamala, Surin, Kata und Karon. In diesem Zeitraum verzeichnete die Provinz 188.245 in- und ausländische Besucher, die der lokalen Wirtschaft nach Aussage von Khun Nanthasiri Einnahmen von insgesamt 3,24 Milliarden Baht bescherten.

Der Direktor des Flughafens Phuket Monchai Tanode teilte der Presse mit, dass zwischen Montag und Sonntag mehr als 800 inländische und internationale Flüge in der Inselprovinz starteten und landeten. Natchapong Pranit, der Leiter der Phuket-Büros des Regionalen Meeresamtes, sagte, dass täglich bis zu 10.000 Touristen die Insel mit Booten und Fähren besucht hätten.

Die Beamten an den 22 Anlegestellen der Insel seien zur Gewährleistung der Einhaltung der Covid-19-Regeln angewiesen worden, einschließlich der Begrenzung der Passagierzahl, der Kontrolle des Alkoholverbots und der Inspektion der Boote, fügte Khun Natchapong hinzu.

Gute Einnahmen erfreuten sich auch Tourismusbetriebe auf Koh Phangan im südlichen Golf von Thailand in der Provinz Surat Thani. Nach Aussage von Tawich Somwang, Präsident der Hat Rin Business Association wurden beim Songkran-Festival und auf der Full Moon Party Einnahmen in Höhe von etwa 2 Milliarden Baht erzielt. Er sagte, dass mehr als 10.000 Touristen an der Full Moon Party teilnahmen (mehr!).