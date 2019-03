Von: Redaktion DER FARANG | 28.03.19

SONGKHLA: Die Stadt ist auf dem besten Weg, sich als schaumbehälterfrei zu etablieren.

In den letzten drei Jahren wurden mehr als 500 Betriebe in Songkhla als frei von wegwerfbaren Lebensmittelschaumbehältern zertifiziert. Mindestens sieben Gemeinden und 32 Restaurants haben eine „grüne" Zertifizierung erhalten. Seit letztem Oktober geben die staatlichen Krankenhäuser Medikamente in Stofftaschen ab – und nicht mehr in Plastiktüten. „In diesem Jahr haben wir unsere Kampagne fortgesetzt, um Märkte und Geschäfte in touristischen Gebieten zu ermutigen, keine Plastikwaren und Schaumstoffe zu verwenden", sagte der Gouverneur von Songkhla, Weeranan Pengchan, der „Nation“. Er sprach vor Vertretern von 49 privaten und staatlichen Organisationen, die eine Absichtserklärung unterschrieben, die Kampagne zu unterstützen. Und die Bürger sind aufgefordert worden, Stofftaschen zu verwenden und Schaumbehälter und Plastiktüten zu meiden.

Dr. Utissak Harirattanakul, Chef des öffentlichen Gesundheitswesens von Songkhla, weist auf das Krebsrisiko hin. „Schaumstoffbehälter bestehen aus Polystyrol-Kunststoff. Wenn sie sehr heißem Inhalt und Lebensmitteln mit Essig oder Alkohol als Zutaten ausgesetzt sind, kann schädliches Styrol austreten.“ Die tägliche Verwendung von Schaumbehältern pro Mahlzeit erhöhe das Krebsrisiko im Vergleich zu Nichtnutzern um sechs Mal. Jeder sollte vorsichtig bei der Auswahl von Lebensmittelbehältern sein und, wenn möglich, sich für Biofoam oder dauerhafte Nahrungsmittelboxen entscheiden.

Songkhla ist nicht die einzige thailändische Stadt, die auf Grün setzt. In der nordöstlichen Provinz Khon Kaen unterzeichneten 43 Regierungsstellen eine Absichtserklärung zur Verringerung von Schaumbehältern und Plastik. Das Ziel besteht darin, die Verwendung von Lebensmittelschaumbehältern einzustellen, den Abfall um fünf Prozent zu reduzieren, die Einwegbeutel aus Plastik um 10 Prozent und die Verwendung von Einwegbechern aus Kunststoff um 10 Prozent zu reduzieren. „Regierungsbehörden werden ihre Abfälle trennen und gute Beispiele für den privaten Sektor geben", bekräftigt der Gouverneur von Khon Kaen, Somsak Jangtrakul.