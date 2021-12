Von: Björn Jahner | 12.12.21

SONGKHLA: Fischer aus dem Bezirk Chana in der Provinz Songkhla im tiefen Süden des Landes versammelten sich am Freitag im Unterbezirk Sakom, um gegen die Pläne der Regierung zu demonstrieren, den Bezirk Chana in eine „Prototypstadt für fortschrittliche Zukunftsindustrien“ zu entwickeln.

Am Montag werden sie darüber hinaus an einer Kundgebung in Bangkok gegen die umstrittenen Entwicklungspläne der Region teilnehmen, kündigten die Fischer an.

© The Nation

Der Direktor des Krankenhauses von Chana, Dr. Supat Hasuwannakit, nahm ebenfalls an der Kundgebung am Freitag im Bezirk Chana teil. Er erklärte der Presse, die Dorfbewohner kämpften gegen die Verwendung des 20.000 Rai großen Gebietes, in dem sie leben, für das geplante Chana-Industrieparkprojekt. Mindestens drei Unterbezirke werden beim bisherigen Stand der Planungen von dem Industrialisierungsprojekt betroffen sein, fügte er hinzu.

© The Nation

Die Demonstration wurde von mehr 30 Fischerbooten unterstützt. Alle Fischer trugen grüne Bänder um ihre Arme oder hissten grüne Flaggen an ihren Booten, die ihre Kampfbereitschaft zur „Rettung von Chana" symbolisieren sollen.



Dr. Supat appelliert an die Regierung, dass sie den ersten Schritt das Projekt stoppen und die versprochene, aber nie abgeschlossene Strategische Umweltprüfung (SEA) durchführen sollte.



Die Demonstranten betonten unterdessen, sie seien nicht völlig gegen das Projekt, wollten aber, dass es nachhaltig entwickelt werde.