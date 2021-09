Songkhla will mit „Sandbox“-Modell Handel ankurbeln

Abendstimmung in in Mueang Songkhla im tiefen Süden des Landes an der Grenze zu Malaysia. Foto: Noppasin/Adobe Stock

SONGKHLA: Die lokale Wirtschaft in der Provinz Songkhla im tiefen Süden des Königreichs drängt die Regierung zur Einführung des Modells „Dan Nok Sandbox“, um die Region wieder für den grenzüberschreitenden Handel mit Malaysia zu öffnen.

„Die Stadt Dan Nok an der thailändisch-malaysischen Grenze im Bezirk Sadao der Provinz Songkhla hat seit fast zwei Jahren den grenzüberschreitenden Handel auf Anordnung der Regierung eingestellt, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen“, sagte Sitthiphong Sitthiphatprapha, Berater der „Dan Nok Entrepreneurs Association“, Anfang dieser Woche gegenüber der Presse. „Wir schlagen eine Öffnung der Probvinz für den grenzüberschreitenden Handel mit Malaysia im Rahmen des „Sandbox“-Modells vor, das vollständig geimpften Touristen einen quarantänefreien Besuch erlaubt, um die lokale Tourismusindustrie anzukurbeln“, fügte er hinzu.

Brachliegenden Handel mit Malaysia wiederbeleben

Khun Sitthiphong folgend sei jetzt der richtige Zeitpunkt, das „Sandbox“-Modell in der thailändischen Grenzprovinz zu Malaysia einzuführen, da das Versprechen von Premierminister Prayut Chan-o-cha im Oktober auslaufe, das Land wieder für den internationalen Tourismus zu öffnen. Er führte fort, dass sich auch auf der andere Grenzseite – in Malaysia – die Covid-19-Situatioin verbessert habe und dass die malayasische Regierung schätze, dass bis Oktober 70 Prozent der Gesamtbevölkerung gegen Covid-19 vollständig geimpft sei.

Gemäß dem vorgeschlagenen „Dan Nok Sandbox“-Modells sollten geimpfte Besucher aus Malaysia nach Songkhla reisen und sich dort in einem Radius von 2,7 Kilometer rund um die Grenze aufhalten dürfen. Weitere Auflagen des geplanten Modells seien laut Khun Sitthiphong eine Covid-19-Negativbescheinigung, die nicht älter ist als 72 Stunden sowie der Nachweis über eine Hotelbuchung ib Dan Nok für mindestens eine Nacht. „Wir sind davon überzeugt, dass das „Dan Nok Sandbox“-Modell dazu beitragen könnte, den grenzüberschreitenden Handel und andere damit verbundene wirtschaftliche Aktivitäten in Dan Nok anzukurbeln“, so der Berater der „Dan Nok Entrepreneurs Association“.

Impfquote von 100 Prozent in Dan Nok möglich

Der Handel in Dan Nok appellierte zudem an die Regierung, 30.000 Covid-19-Impfdosen für die in der Region ansässigen 15.000 Händler und Einwohner bereitzustellen, die besonders in der Anfangsphase des Modells mit den ausländischen Besuchern in Kontakt kommen würden. „Wir glauben, dass Dan Nok mit zusätzlichen Impfstoffen bis Oktober eine 100-prozentige Impfrate erreichen kann“, betonte Khun Sitthiphong.

Er schätzt, dass in den ersten beiden Monaten des Modells (November und Dezember) etwa 30.000 bis 40.000 Besucher aus Malaysia in die Stadt kommen könnten.

„Wenn das Modell erfolgreich verläuft, könnten wir in die zweite Phase übergehen, in der ausländischen Besuchern gestattet wird, auch andere Bezirke der Provinz, wie Muang Songkhla und Hat Yai, zu besuchen“, fügte er hinzu.