Foto: The Nation

SONGKHLA: Der Songkhla-See ist übergelaufen und hat eine wichtige Verbindungsstraße zur Nachbarprovinz Phatthalung überflutet.

Das Hochwasser hat sich in der südlichen Region verschlimmert, da die Fluten Wohngebiete erreichten. Fünf Bezirke in der Nähe des Sees sind betroffen, während die Straße Ranot-Talay Noi, die Songkhla mit Phatthalung verbindet, unter Wasser steht. Landwirte mussten ihr Vieh in höher gelegene Gebiete bringen.