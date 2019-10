WIEN (dpa) - Für die Sondierungen der konservativen ÖVP zur Bildung einer neuen Koalition in Österreich sind nur noch die Grünen im Rennen. Nach der SPÖ haben am Donnerstag auch die liberalen Neos erklärt, dass sie nur noch für echte Koalitionsverhandlungen zur Verfügung stünden.

Zuvor hatte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger dem ÖVP-Chef Sebastian Kurz einen Forderungskatalog zu Bildung, Rechtsstaatlichkeit und Generationen-Gerechtigkeit übergeben.

Wahlsieger Kurz erklärte, «der Fokus liegt nun auf den Gesprächen mit den Grünen.» Angesichts der teils sehr gegensätzlichen Standpunkte werde er sich für die Sondierungen die nötige Zeit nehmen, sagte der 33-Jährige. Es sei die Frage, ob es möglich und sinnvoll sei, mit den Grünen in regelrechte Koalitionsverhandlungen einzusteigen.

Die ÖVP hatte die Wahl am 29. September klar gewonnen. Eine Wiederauflage des Bündnisses von ÖVP und rechter FPÖ gilt aktuell als unwahrscheinlich. Die FPÖ steckt in erheblichen parteiinternen Querelen rund um ihren Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache. Die Rechtspopulisten sehen sich in der Opposition, haben aber angekündigt, im Fall eines Scheiterns von Koalitionsverhandlungen für Gespräche zur Verfügung zu stehen.