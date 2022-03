Sonderzug nach Kaeng Khoi

Von: Björn Jahner | 22.03.22

BANGKOK: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) bietet am 1. und 2. April Sonderfahrten zum Zweiten-Weltkriegs-Gedenktag im Bezirk Kaeng Khoi der Provinz Saraburi Saraburi an.



Die Tickets sind voraussichtlich schnell vergriffen und können ab sofort online bei der SRT gekauft werden. Die Tickets kosten 799 Baht für Erwachsene und 150 Baht für Kinder.



Der erste Halt erfolgt am historischen bombardierten Zugdepot, der zweite am eigentlichen Festival, bei dem die Teilnehmer über den Tempelmarkt spazieren und eine Licht- und Klangshow verfolgen können.



Der Zug verlässt Bangkok um 14.50 Uhr und kehrt um 22.30 Uhr dorthin zurück.



Wie in der Anzeige (oben) ersichtlich, richtet sich das Angebot an Einheimische, dennoch sind natürlich auch Ausländer eingeladen, an dem Ausflug teilzunehmen.



Wem die Fahrt mit dem Sonderzug zu teuer ist, der kann das Festival natürlich auch mit einem normalen Dritte-Klasse-Zug besuchen.