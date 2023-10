Von: Björn Jahner | 17.10.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Chief Commercial Officer der Thailand Post gab bekannt, dass die Post angesichts der sinkenden Nachfrage nach Briefmarken mit der Produktion von Sondermarken für Sammler als Teil der Soft Power des Landes beginnen wird.

Pasu Unhanandana, CCO von Thailand Post, sagte, dass die Agentur Sondermarken entwickeln wird, die einen größeren Wert für Philatelisten haben und die „Soft Power“ des Landes widerspiegeln. Thailand Post feierte am 4. August ihr 140-jähriges Bestehen, nachdem sie 1883 unter der Schirmherrschaft von König Rama V. gegründet worden war.

Pasu wies darauf hin, dass sich mit dem Aufkommen der digitalen Technologie immer mehr Menschen auf die Online-Kommunikation verlassen, was dazu geführt hat, dass die Zahl der per Post verschickten Briefe um 9 Prozent auf etwa 800 Millionen jährlich gesunken ist.

Dieser Rückgang der Postsendungen hat zu einem ernsthaften Rückgang der Verwendung von Briefmarken und zu einem Rückgang der Einnahmen von Thailand Post geführt.

„Aber Thailand Post wird definitiv nicht verschwinden“, betonte Pasu.

Unter Verweis auf den Erfolg der Thailand Post bei der Herausgabe von Sondermarken sagte er: „Briefmarken gibt es in Thailand seit 140 Jahren und sie sind immer noch bei vielen Menschen als Sammlerstücke begehrt.“

Er sagte, dass die Fotos und Muster auf den Briefmarken sie zu Kunstwerken machen, die erschwinglich und leicht zu erwerben sind.

Pasu fügte hinzu, dass Thailand Post Briefmarken entwickeln wird, die auch als digitale Sammelobjekte oder NFTs („non-fungible tokens“) dienen können.

Thailand Post plant auch die Entwicklung einer Plattform für Sammler, um Briefmarken zu tauschen, sowie die Förderung der sogenannten iStamp-Funktion, die es den Menschen ermöglicht, ihre eigenen Briefmarken zu erstellen, die für den Postversand verwendet werden können.

Er fügte hinzu, dass Thailand Post auch bekannte Designer und Künstler einladen wird, Briefmarken zu entwerfen, damit sie als Kunstwerke verwendet werden können.

Thailand Post wird sich auch auf Nischenmärkte konzentrieren, indem sie Briefmarken entwirft, die den Anforderungen bestimmter Gruppen entsprechen, wie z.B. E-Sport-Fans, so Pasu.

Er sprach auf einem Seminar, das kürzlich anlässlich des 140-jährigen Jubiläums der Thailand Post stattfand. Auf demselben Seminar sprach auch Jenwit Apichaiyanan, Vizepräsident des thailändischen Philatelistenverbands, der sagte, dass Sammler in Briefmarken mehr Wert sehen als in reinen Brief- und Paketsendungen.

„Briefmarken spiegeln Ereignisse und Bewegungen in der Gesellschaft wider, die in interessante und schöne Motive umgesetzt werden“, erklärte Jenwit.

Außerdem, so der Philatelist, steige der Wert von Briefmarken aufgrund ihres Alters, der Marktnachfrage, der begrenzten Auflage, ihrer Geschichte und der Perfektion ihres Designs.

Die Designerin Mayuree Naknisorn sagte, dass sie seit 20 Jahren Briefmarken für die thailändische Post entwirft und dass ihr die Arbeit sowohl Spaß macht als auch eine Herausforderung darstellt.

Sie betonte, dass Briefmarkendesigner Informationen und Geschichte gut studieren müssen, um sicherzustellen, dass die Briefmarke das Ereignis korrekt wiedergibt.

Pasu fügte hinzu, dass Thailand Post zwei weitere Versionen der ursprünglichen Sorod-Briefmarkenserie drucken wird, die bei der Gründung der Behörde vor 140 Jahren gedruckt wurde. Sorod bedeutet „16“, was die Währungseinheit im alten Siam war.

Pasu informierte, dass die erste von zwei neuen Sorod-Serien am 20. September anlässlich des Geburtstags von König Rama V. verkauft wurde. Die zweite Serie wird am 27. November 2023 erhältlich sein, wenn Thailand Post die internationale Briefmarkenausstellung im General Post Office in Bangkoks Stadtteil Bang Rak veranstaltet.

Die internationale Briefmarkenausstellung wird vom 27. November bis zum 3. Dezember 2023 im General Post Office (Karte) stattfinden.