Sonderflug der THAI über 99 heilige Stätten

BANGKOK: Die Thai Airways International (THAI) startet am 30. November einen Sonderflug über 99 heilige buddhistische Stätten des Königreichs.

Wiwat Piyawiroj, Exekutiv-Vizepräsident für den kommerziellen Betrieb der THAI, verspricht ein neues Reiseerlebnis als Teil der THAI-Kampagne „Magisches Flugerlebnis". Die Maschine überfliegt heilige Stätten in der Hauptstadt und in den Provinzen Chonburi, Rayong, Surat Thani, Prachuap Khiri Khan, Nakhon Pathom, Suphan Buri, Ayutthaya, Phitsanulok, Sukhothai, Chaiyaphum und Nakhon Ratchasima. Die Passagiere sollen positive Energie durch das Singen an Bord erhalten, betont Wiwat.

Der dreistündige Flug startet am 30. November um 13.30 Uhr vom Flughafen Suvarnabhumi und wird um 16.30 Uhr zurückkehren. Gläubige, die an einer Sitzplatzreservierung interessiert sind, zahlen etwa 10.000 Baht in der Business Class und etwa 6.000 Baht in der Economy Class. Die Plätze sind bis zum 25. November buchbar.