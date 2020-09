BANGKOK: Die Thai Airways International (THAI) führt in diesem Monat 18 Sonderflüge zu sieben Zielen durch, mit begrenzten Sitzplätzen für Ausländer, die in Thailand gestrandet sind, oder für Thais, die ins Ausland reisen müssen. Ziele sind München, Frankfurt, London, Paris, Kopenhagen, Taipeh und Hongkong.

Die europäischen Strecken umfassen: Flug TG922 Bangkok-München am 11. September, Abflug um 12.20 Uhr; zwei Flüge TG922 Bangkok-Frankfurt am 18. und 30. September, Abflug um 12.25 Uhr; drei TG916 Bangkok-London-Flüge am 13., 20. und 27. September, Abflug um 12.50 Uhr; zwei TG932 Bangkok-Paris-Flüge am 17. und 29. September, Abflug um 12.15 Uhr; zwei TG950 Bangkok-Kopenhagen-Flüge am 13. und 27. September, Abflug um 6.50 Uhr.

Die asiatischen Strecken: vier TG632-Flüge Bangkok-Taipei am 4., 10., 18. und 25. September mit Abflug um 8.25 Uhr; vier TG606-Flüge Bangkok-Hongkong am 9., 16., 23. und 30. September mit Abflug um 16 Uhr.

Laut Wiwat Piyawiroj, Exekutiv-Vizepräsident der THAI für den kommerziellen Betrieb, will die Fluggesellschaft in Thailand gestrandeten Ausländern helfen. Thais können ihre Familien besuchen, im Ausland studieren oder Geschäftsreisen unternehmen.