Sonderfahrt mit dem „Rod Fai Loi Nam“

BANGKOK/LOPBURI: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) hat die nächsten Termine für die Sonderfahrten mit dem „Rod Fai Loi Nam“ zum Pasak-Jolasid-Staudamm in der Provinz Lopburi bekanntgegeben.

Da die Bahnstrecke mitten durch den in der Zentralebene des Königreichs liegenden Staudamms führt, zum Ende der Monsunzeit reichlich mit Regenwasser gefüllt ist, wirkt es so, als wenn der Zug über das Wasser schweben würde, was auch die thailändische Bezeichnung „Rod Fai Loi Nam“ ausdrückt.

Die nächsten Sonderfahrten finden an nachfolgenden Wochenenden statt:

2021

Freitag, 26. November

Samstag, 27. November

Sonntag, 28. November

♦♦♦

Freitag, 3. Dezember

Samstag, 4. Dezember

Sonntag, 5. Dezember

♦♦♦

Freitag, 10. Dezember

Samstag, 11. Dezember

Sonntag, 12. Dezember

♦♦♦

Freitag, 17. Dezember

Samstag, 18. Dezember

Sonntag, 19. Dezember

♦♦♦

Freitag, 24. Dezember

Samstag, 25. Dezember

Sonntag, 26. Dezember

2022

Freitag, 07. Januar

Samstag, 08. Januar

Sonntag, 09. Januar

♦♦♦

Freitag, 14. Januar

Samstag, 25. Januar

Sonntag, 16. Januar

♦♦♦

Freitag, 21. Januar

Samstag, 22. Januar

Sonntag, 23. Januar

♦♦♦

Freitag, 28. Januar

Samstag, 29. Januar

Sonntag, 30. Januar

Die Abfahrt erfolgt um 06.00 Uhr morgens am neuen Bangkoker Hauptbahnhof Bang Sue Grand Station, Rückankunft um 18.50 Uhr. Der Ein- und Ausstieg ist an den wichtigsten auf der Strecke liegenden Bahnstationen möglich, darunter Don Mueang, Ayutthaya und Saraburi. In der Seemitte des Pasak-Jolasid-Damms legt der Zug einen 30-minütigen Stopp ein, damit die Fahrgäste Fotos vom „Rod Fai Loi Nam“ schießen können. Anschließend fährt der Zug bis zur Endstation Khok Salung, bevor er zum Damm zurückkehrt, wo die Tagesausflügler den Nachmittag am Wasserreservoir verbringen, an dessen Ufer sich viele kleine Seerestaurants befinden.

Der Fahrpreis (Hin-/Rückfahrtticket) beträgt 330 Baht für einen Dritte-Klasse-Platz und 560 Baht für einen Platz im klimatisierten Zweite-Klasse-Waggon.

Fahrkarten für den Tagesausflüge mit dem „Rod Fai Loi Nam“ sind in allen Bahnhöfen landesweit erhältlich. Auskünfte erhält man über die SRT-Hotline 1690.

