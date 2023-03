Von: Björn Jahner | 22.03.23

BANGKOK: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) organisiert am kommenden Samstag (25. März 2023) eine eintägige Fahrt von Bangkok nach Ayutthaya mit dem japanischen Kiha-183-Zug. Mit der Sonderfahrt will die SRT an die Eröffnung der ersten Eisenbahnstrecke in Thailand vor 127 Jahren erinnern.

Nur 200 Personen, die nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ ausgewählt werden, können an der Reise teilnehmen und erhalten ein besonderes Souvenir von der State Railway of Thailand (SRT).

Der Preis für die Tickets beträgt 1.499 Baht pro Person und beinhaltet Frühstück, Mittagessen, Snacks und Getränke. Die Fahrkarten sind ab sofort an allen landesweiten SRT-Bahnhöfen erhältlich, auch über den Online-Kanal.

Der dieselbetriebene Zug Kiha 183 verlässt den Bahnhof Hua Lamphong in Bangkok am Samstag um 08.10 Uhr und kehrt um 19.45 Uhr zurück.

Die Fahrgäste können das Chao Sam Phraya National Museum, den Wat Chaiwatthanaram, den Ayutthaya Historical Park, den Wat Phanan Choeng und den Kong Khong Market besichtigen.

Außerdem können sie den Bahnhof Bang Pa-in besuchen, wo König Rama V. anlässlich der Eröffnung der ersten thailändischen Eisenbahnlinie von Bangkok nach Ayutthaya am 26. März 1896 ein Mittagessen für Vasallen und Diplomaten veranstaltete.

„Die Fahrgäste können mit dem dieselbetriebenen Zug Kiha 183 die Kunst und Kultur entlang der Strecke Bangkok-Ayutthaya erleben“, sagte der Direktor für Öffentlichkeitsarbeit der SRT, Ekarat Sriarayanpong.

Er fordert die Teilnehmer auf, traditionelle thailändische Kleidung zu tragen.

Nach Aussage von Khun Ekarat sei die Zugfahrt eine Kooperation zwischen der SRT, der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) und verwandten Agenturen. Sie soll den Inlandstourismus fördern und Einkommen für die Einheimischen schaffen.

Er fügte hinzu, dass die SRT jeden Samstag und Sonntag Zugfahrten in viele Provinzen plane, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden.