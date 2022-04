BERN: Der südliche Schweizer Kanton Tessin lockt zu Ostern mit sommerlichen Temperaturen: Bis zu 26 Grad erwarten die Meteorologen am Karsamstag. Entsprechend hoch war der Andrang: Am Nordportal des Gotthardtunnels stauten sich die Autos am Karfreitag vormittags schon auf 15 Kilometern. Das entsprach einer Wartezeit von fast drei Stunden, wie der Automobilclub TCS auf Twitter mitteilte.

Durch den 17 Kilometer langen Gotthard-Straßentunnel fahren die Autos in nur einer Röhre einspurig in Nord- und Südrichtung. Seit einem schweren Unfall vor mehr als 20 Jahren sorgt ein Leitsystem dafür, dass jeweils nur eine bestimmte Anzahl Fahrzeuge im Tunnel sind. Die Bauarbeiten für eine zweite Röhre sind schon im Gang. Wenn sie voraussichtlich 2029 eröffnet wird, soll erst die alte Röhre saniert werden, bevor ab 2032 der Verkehr aus Norden und Süden dann in getrennten Röhren fließt. Über dem Tunnel erheben sich teils 1000 Meter Fels.

Der stark auf Tourismus ausgerichtete Kanton Tessin hat im zweiten Coronajahr 2021 mehr Besucher als vor der Pandemie gehabt. Viele Schweizer, die sonst im Ausland Urlaub machen, aber wegen Corona-Auflagen gebremst wurden, entdeckten die heimischen Ferienregionen neu. Der Ferienwohnung-Vermittler Interhome erlebte 2021 die beste Saison seiner 56-jährigen Geschichte, und das Tessin war die beliebteste Region.