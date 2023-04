UBON RATCHATHANI: Am Samstagnachmittag (15. April 2023) gerieten Tausende von Songkran-Besuchern am Pattaya Noi Beach in der Provinz Ubon Ratchathani im Nordosten des Landes in ein Sommergewitter.

Der starke Wind und der heftige Regen, der etwa eine halbe Stunde anhielt, versetzten die Menschen in Panik und lösten Staus auf der Sirindhorn–Chong Mek Road aus.

Foto: The Nation

Der Pattaya Noi Beach in der Nähe des Sirindhorn-Damms ist ein beliebter Ort für Songkran-Partys im Nordosten. Der Sturm beschädigte auch mehr als 10 schwimmende Restaurants, es wurden jedoch keine Verletzten gemeldet.

Das Meteorologische Amt hatte am Samstag vor einem mäßigen Hochdrucksystem gewarnt, das von Nordvietnam nach Nordosten und zum Südchinesischen Meer zieht. Es wird erwartet, dass das System am Samstag und Sonntag in mehreren Provinzen im nördlichen Teil Thailands Stürme, Sturmböen, Hagel und Gewitter bringen wird.

Foto: The Nation

Im Rest des Landes werden die Temperaturen aufgrund der vorherrschenden südlichen und südöstlichen Winde ansteigen. Im Norden, Nordosten und in der Mitte des Landes kann es 38 bis 42 Grad Celsius heiß werden, während im Osten und Süden 34 bis 37 Grad Celsius erwartet werden.

Den Menschen in den von den Stürmen betroffenen Gebieten wird geraten, in ihren Häusern zu bleiben und sich von großen Bäumen und ungesicherten Werbetafeln fernzuhalten. Auch das Tragen von Metallgegenständen und die Benutzung von Mobiltelefonen während eines Unwetters wird den Menschen abgeraten. Den Landwirten wird außerdem geraten, ihre Ernte und ihr Vieh zu sichern.