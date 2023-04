BANGKOK: Der größte Teil Nord-Thailands wird an diesem Wochenende von Sommerstürmen heimgesucht, während im Rest des Landes heiße bis sehr heiße Temperaturen herrschen werden, warnte das Thailändische Meteorologische Amt.

In einer Ankündigung vom Samstagmorgen (15. April 2023) hieß es, dass ein mäßiges Hochdrucksystem, das sich vom Norden Vietnams in Richtung Nordosten und Südchinesisches Meer bewegt, am Samstag und Sonntag in mehreren Provinzen Stürme, böige Winde, Hagel und Donner bringen wird.

Im Rest des Landes werden die Temperaturen aufgrund der vorherrschenden südlichen und südöstlichen Winde ansteigen. In den Provinzen im Norden, Nordosten und in der Mitte des Landes können die Temperaturen auf 38 bis 42 Grad Celsius ansteigen, während im Osten und Süden 34 bis 37 Grad Celsius erwartet werden.

Das Meteorologische Amt rät den Menschen in stürmischen Gebieten, in den Häusern zu bleiben und sich von großen Bäumen und ungesicherten Werbetafeln fernzuhalten. Außerdem wird davon abgeraten, während eines Gewitters metallische Gegenstände zu tragen und Mobiltelefone zu benutzen. Landwirten wird außerdem geraten, ihre Ernte und ihr Vieh zu sichern.

In den folgenden Provinzen werden Gewitter erwartet:

Samstag

Nordosten: Udon Thani, Nong Khai, Bueng Kan, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Mukdahan, Chaiyaphum, Khon Kaen, Kalasin, Maha Sarakham, Roi Et, Yasothon, Amnat Charoen, Nakhon Ratchasima, Buri Ram, Surin, Si Sa Ket und Ubon Ratchathani.

Osten: Nakhon Nayok, Prachinburi, Sa Kaew, Chachoengsao, Chanthaburi und Trat.

Sonntag