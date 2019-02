Sommerhitze: Viren und Keime auf dem Vormarsch

Von: Björn Jahner | 26.02.19

Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm Keime und Bakterien in Lebensmitteln und Wasser. Foto: The Nation

BANGKOK: In Vorbereitung auf den für dieses Jahr vorhergesagten besonders heißen Sommer, warnt die Seuchenschutzbehörde die Bevölkerung vor Krankheiten, die durch Lebensmittel oder Wasser übertragen werden können.

Die Bevölkerung wird aufgefordert, besonders während der heißen Jahreszeit die Grundregeln der Hygiene einzuhalten, um das Aufkommen von Krankheiten verursachenden Bakterien und Keimen in Speisen zu verhindern, deren Wachstum durch das heiße Klima beschleunigt wird:



„Kin Ron“ (heiße Mahlzeiten essen)



„Chon Klang“ (mit einem Esslöffel)



„Lang Meua“ (Händewaschen)



Weiter sollten Speisen nur mit sauberen Zutaten zubereitet werden: Obst und Gemüse mehrmals waschen und vermeiden, dass dabei dasselbe Schneidebrett oder Messer verwendet wird, das gilt besonders auch für rohe und gekochte Zutaten.



Denn unhygienisch zubereitete Lebensmittel aber auch Bakterien verseuchtes Wasser Krankheiten können zu Krankheiten wie Durchfall, Lebensmittelvergiftung, Dysenterie, Cholera und Typhus führen.



Der Generaldirektor der Behörde, Dr. Suwanchai Wattanayingcharoen, verweist auf eine jüngste Studie, die zum Ergebnis hat, dass dieses Jahr bereits 144.948 Menschen an Durchfall (1 Toter), 15.801 an Lebensmittelvergiftungen, 196 an Dysenterie, 155 an Typhus und einer an Cholera erkrankt waren.