Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.20

BANGKOK: Die zivile Luftfahrtbehörde CAAT hat den Fluggesellschaften erlaubt, ihre Sommerflüge (März bis Oktober 2020) zu streichen, ohne Gefahr zu laufen, ihre Slots (Zeitfenster) im Jahr 2021 zu verlieren. Offene Slots werden aber anderen Fluggesellschaften angeboten.

Laut Chula Sukmanop, Generaldirektor der CAAT, wurden im Sommerflugplan reichlich Flüge gestrichen, da eine Reihe von Airlines wegen der Coronakrise ihre Maschinen ganz oder teilweise am Boden halten. Die Zahl der internationalen Passagiere stieg vom 19. bis 25. April gegenüber der Vorwoche um 6,7 Prozent auf 7.710, die Zahl der Inlandspassagiere lag mit 18.495 um 6,9 Prozent höher als in der Vorwoche. Am 27. April bedienten nur Nok Air und VietJet Ziele im Inland. Seit Beginn der Pandemie sind an den thailändischen Flughäfen 178.099 Flüge gestrichen worden, das sind 33,2 Prozent der Flüge im Sommerflugplan 2020. Insgesamt wurden in der vergangenen Woche 12.683 Tonnen Produkte exportiert, was einem Rückgang von 0,8 Prozent entspricht, während 83 Tonnen inländische Produkte transportiert wurden, ein Anstieg von 16,6 Prozent.