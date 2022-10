MOGADISCHU: Bei einem Angriff der islamistischen Extremistengruppe Al-Shabaab in Somalia sind nach Militärangaben mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Getötet wurden am Mittwoch 16 Extremisten und acht Soldaten, wie die Armee mitteilte.

Den Angaben zufolge sprengten sich am Mittwoch zunächst drei Selbstmordattentäter in verschiedenen Fahrzeugen im Dorf Yasoman in Zentralsomalia in die Luft. Dann griffen schwerbewaffnete Al-Shabaab-Kämpfer das Dorf rund vier Stunden lang an.

Weiter meldete das Militär, der Angriff der Extremisten sei abgewehrt worden. Al-Shabaab hatte sich auf einer der Gruppe nahe stehenden Webseite zu dem Angriff bekannt und angegeben, 117 Soldaten getötet zu haben. Das somalische Militär dementierte diese Darstellung. Yasoman hat strategische Relevanz, da das Dorf mit mehreren großen Städten in der umkämpften Region Hiiraan verbunden ist.

Seit mehreren Monaten geht die Regierung in Mogadischu mit einer militärischen Offensive gegen Al-Shabaab vor. Die islamistischen Terroristen kontrollieren weite Teile der Region Zentralsomalia sowie den Süden des Landes. Erst mit Unterstützung von bewaffneten Clans und Zivilisten konnte das somalische Militär zuletzt große Gebietsgewinne gegen Al-Shabaab erreichen.

Unterdessen haben die somalischen Behörden am Wochenende restriktive Maßnahmen gegen Berichterstattung über die laufenden Militäroperationen erlassen. Demnach soll die Verbreitung von «islamistischer Propaganda» verhindert werden. Somalische Medien und lokale Pressevertreter protestierten allerdings gegen die neuen Auflagen und erklärten, die Pressefreiheit sei gefährdet. So wurde der prominente somalische Journalist und Aktivist für Pressefreiheit Abdalle Ahmed Mumin am Dienstag in Mogadischu verhaftet.