Von: Björn Jahner | 20.12.21

TAK: Zwei Soldaten, die auf dem Doi Monta im Bezirk Mae Sot in der Provinz Tak im Westen der Nordregion von Thailand auf Patrouille waren, sind am Freitag in den Abendstunden verunglückt und stürzten mehr als einen Kilometer einen Abhang hinunter.

Während ein Soldat auf der Stelle tot war, erlitt der andere schwere Verletzungen am Bein. Beide wurden am Samstagnachmittag 1.057 Meter unter dem Rand der Klippe gefunden. Aufgrund des schwierigen Terrains benötigten die Rettungskräfte fast 24 Stunden, um sie zu bergen.

Die beiden Soldaten patrouillierten in der Gegend von Mae Sot im Bezirk Tak, nachdem sie einen Hinweis erhalten hatten, dass illegale Gegenstände aus Myanmar über die Grenze geschmuggelt werden würden.