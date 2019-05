Drogenbekämpfer konnten 340 Kilogramm Ketamin aus dem Verkehr ziehen. Foto: The Nation

CHIANG RAI: An der Grenze zu Myanmar wurden am Samstagabend vier Drogenkuriere erschossen und 340 Kilogramm Ketamin sichergestellt.

Gegen 21.15 Uhr entdeckten Soldaten einer Drogenbekämpfungseinheit am Bach Ruak in der Gemeinde Ko Chang etwa 30 Männer. Sie trugen Taschen und Rucksäcke mit sich. Als die Gruppe durch den Grenzbach watete, forderten die Soldaten sie auf anzuhalten. Daraufhin eröffneten die Männer das Feuer. Bei dem etwa zehn Minuten dauernden Schusswechsel erlitten vier Männer tödliche Verletzungen. Die anderen Drogenkuriere suchten das Weite. In einer Maisplantage etwa 100 Meter von der Grenze entfernt fanden die Soldaten die Leichen sowie 17 Taschen und Rucksäcke, die die Männer zurückgelassen hatten. Sie enthielten insgesamt 340 kg Ketamin.