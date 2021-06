LOPBURI: Ein 53-jähriger Sublieutenant starb am Wochenende beim Fallschirmspringen, als eine Windböe den Fallschirm in Richtung einer Bergklippe trieb. Der Mann prallte gegen die Felswand und stürzte in den dichten Wald. Ein Such- und Rettungsteam brauchte eine Stunde, um den Körper des Mannes im Wald zu finden.

Der Soldat war mit fünf Kollegen zum Basejumping aufgebrochen. Sie erklommen den 500 Meter hohen Gipfel des Bergs Khao Do. Der Gipfel ist ein beliebter Ort für Amateur-Fallschirmspringer, berichten Medien. Ein Kollege des Opfers sagte den Behörden, dass die Gruppe zum Gipfel hinaufgewandert sei, sich dort ausgeruht habe und dann in die Tiefe gesprungen sei.