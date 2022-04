Von: Björn Jahner | 03.04.22

Thailändischer Farmer in Pattalung. Foto: epa/Roonarit Boonthong

BANGKOK: Das Ministerium für Landwirtschaft und Genossenschaften stellte am Samstag Pläne vor, auf mindestens einer Million landwirtschaftlicher Betriebe im ganzen Land Solaranlagen zu installieren, um die Stromrechnungen der Landwirte in den kommenden Jahren um 30 Prozent zu senken.

Der stellvertretende Minister für Landwirtschaft und Genossenschaften Praphat Phothasuthon erklärte gegenüber der Presse, dass Thailand – wie viele andere Länder auch – mit einer Energiekrise konfrontiert ist, da die Kraftstoffpreise steigen.

Der meiste Kraftstoff, der in der Landwirtschaft, in den Haushalten und im Verkehr eingesetzt wird, stammt von Importen aus Übersee, so Khun Praphat.

Die hohen Kraftstoffpreise wirken sich auf die landwirtschaftlichen Produktionskosten aus, weshalb das Ministerium Gespräche mit der Capital Trust Group aus Neuseeland aufgenommen hat, die einen Fonds aus Singapur verwaltet, um eine Studie über den Energieverbrauch in der thailändischen Landwirtschaft durchzuführen.

Das Ministerium plant die Ausgabe eines nicht-fungiblen Tokens (NFT) mit dem Namen „Solar Panels NFT for Thai Farmers“ im Wert von sechs Millionen Ethereum oder rund 697 Milliarden Baht, um legal mit internationalen Investoren in Singapur zu handeln.

Das Geld, das durch die Kryptowährung eingenommen wird, soll für den Kauf von qualitativ hochwertigen Solarpanelen und deren Verteilung an Landwirte verwendet werden, erklärte er.

Khun Praphat fügte hinzu, dass die erzeugte Energie für den Betrieb von landwirtschaftlichen Maschinen wie elektrischen Traktoren, Fräsmaschinen und Drohnen zum Besprühen der Felder verwendet werden soll.

Das Projekt wird auch dazu beitragen, die monatlichen Stromrechnungen der Landwirte über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren um etwa 20 bis 30 Prozent zu senken.

Zunächst wird das Ministerium Gespräche mit staatlichen Stellen und dem Privatsektor führen, bevor es eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gibt, um das Vertrauen internationaler Investoren zu stärken.

Eine Million Farmen, die Solarstrom erzeugen, werden auch dazu beitragen, die Treibhausgasemissionen des Landes zu reduzieren, sagte er.

Das Pilotprojekt könnte landesweit auf alle Haushalte und Unternehmen ausgeweitet werden, fügte Khun Praphat hinzu.