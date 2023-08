BANGKOK: Mit der Vertragsunterzeichnung zwischen CKPower (CKP) und Bangkok Expressway and Metro (BEM) wurde am Dienstag (29. August 2023) Thailands erster Vertrag über die Nutzung von Strom aus Solarenergie für den Betrieb des Schienenverkehrssystems abgeschlossen.

CKP, ein führender Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien in der ASEAN-Region, hat mit BEM, dem Betreiber der MRT-Züge sowie mehrerer Schnellstraßen in Bangkok, eine Vereinbarung über die erstmalige Nutzung von Solarenergie für die Stromversorgung der MRT-Züge in Thailand getroffen.

Die beiden Parteien werden ihr Wissen und ihre Ressourcen bündeln, um ein Solarenergiesystem auf der MRT Chaloem Ratchamongkon Line („Blue Line“) und der MRT Chalong Ratchatham Line („Purple Line“) mit einer Gesamtstrecke von 71 km und 54 Stationen zu installieren.

„Dies ist das erste Mal in Thailand, dass Solarenergie für den Betrieb eines Schienenverkehrssystems genutzt wird“, sagte Thanawat Trivisvavet, der Geschäftsführer von CKP. „Wir sind stolz darauf, der erste Stromerzeuger in Thailand zu sein, der einen solch historischen Vertrag abschließt. Der Vertrag ebnet auch den Weg für die Anwendung von Solarenergie in neuen Branchen und fördert die Nutzung erneuerbarer Energien in Thailand.“

Thanawat führte weiter aus, dass der Vertrag zwischen CKP und BEM darauf abzielt, über einen Zeitraum von 25 Jahren 45,2 Gigawatt Strom aus Solarzellen für die MRT-Züge zu erzeugen, was 12 Prozent des geschätzten Energiebedarfs der Blue Line und Purple Line entspricht.

Sombat Kitjalaksana, Geschäftsführer von BEM, fügte hinzu, dass das Unternehmen durch die Nutzung von Solarenergie für den Betrieb der MRT-Züge eine Verringerung seiner Treibhausgasemissionen in Höhe von 300.000 Tonnen Kohlendioxid erwartet.

„Die Zusammenarbeit mit CKP wird uns auch helfen, das Ziel der Kohlenstoffneutralität bis 2065 zu erreichen und unsere Stromkosten zu senken“, so Sombat.

Er führte fort, dass BEM an sechs Standorten Flächen von 106.000 Quadratmetern für die Installation von Solarzellen zur Stromerzeugung vorbereitet hat. Dazu gehören die Dächer von Zugwartungsdepots, Parkhäusern und den Bürogebäuden der BEM.

Die MRT Blue Line führt über eine Strecke von 48 km und 38 Stationen durch die Innenstadt von Bangkok und passiert dabei mehrere Wohn- und Geschäftsviertel sowie kulturelle Sehenswürdigkeiten.

Die MRT Purple Line verbindet den nördlichen Teil Bangkoks mit dem westlichen Teil der Stadt über eine Strecke von 23 km und 16 Stationen.