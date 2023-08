Foto: The Nation

BANGKOK: Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AOT) hat vor kurzem mit der Installation von Solarzellen im Passagierterminal des internationalen Flughafens Suvarnabhumi in Bangkok begonnen, der als Thailands erster grüner Flughafen positioniert werden soll.

AOT-Präsident Kerati Kijmanawat sagte am Mittwoch (9. August 2023), dass AOT in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen District Cooling System and Power Plant (DCAP) 4,4 Megawatt Solarenergie auf dem Flughafenterminal installieren hat.

„Wir gehen davon aus, dass dieses Projekt dazu beitragen wird, die Hitze im Terminal um mehr als 7°C zu reduzieren und den Energieverbrauch für die Klimaanlage um 2 Prozent zu senken“, sagte er.

Das Projekt spart mehr als 11 Millionen Baht pro Jahr und dürfte die jährlichen Kohlendioxidemissionen um über 3.600 Tonnen reduzieren.

AOT hat für die Projektplanung und -prüfung die Unterstützung der zuständigen Behörden erhalten, um internationale Standards zu erfüllen und ein Maximum an Nutzen und Sicherheit zu gewährleisten, ohne den Flugverkehr zu beeinträchtigen, fügte er hinzu.

„AOT achtet auf das Umweltmanagement und die Förderung eines umweltfreundlichen Tourismus“, betonte er und fügte hinzu, dass das Projekt zu einer nachhaltigen Entwicklung der Luftfahrtindustrie führen wird.

Nach Aussage des AOT-Präsidenten sollen außerdem 50 Megawatt Solarzellen auf Gebäuden und Teichen im Flughafenbereich installieren werden, die 20 Prozent des Energieverbrauchs des Flughafens decken sollen.