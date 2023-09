KAMPHAENG PHET: PTT Exploration and Production (PTTEP) hat vor kurzem in der Provinz Kamphaeng Phet in der unteren Nordregion von Thailand ein neues Solarkraftwerk eingeweiht. Mit der Anlage will das Unternehmens die Treibhausgasemissionen reduzieren und saubere Energie fördern.

Laut Montri Rawanchaikul, CEO von PTTEP, wird das Solarkraftwerk „Lan Saeng Arun“ im Bezirk Lan Krabue das Erdölförderprojekt S1 des Unternehmens mit Energie versorgen. Er erklärte, dass das 9,98-Megawatt-Kraftwerk dazu beitragen wird, die Treibhausgasemissionen der Erdölproduktion um 13.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr zu reduzieren. Diese Reduktion entspricht der Pflanzung von 1,3 Millionen Bäumen pro Jahr zum Ausgleich dieser Emissionen.

Foto: The Nation

Der CEO von PTTEP hob hervor, dass das Kraftwerk das erste in Thailand sei, das erneuerbare Energie für die Produktion von PTT-Erdölprodukten erzeugt. Das Kraftwerk wird seit Juli dieses Jahres von der PTTEP-Tochter FutureTech Energy Ventures (FTEV) betrieben.

FTEV kümmert sich nicht nur um saubere, erneuerbare Energien und die Wasserstoffindustrie, sondern hat auch in ein groß angelegtes Wasserstoffproduktionsprojekt im Sultanat Oman investiert, bei dem Sonnen- und Windenergie zur Herstellung von „grünem“ Wasserstoff für die PTTEP-Betriebe in Übersee genutzt wird. Mit Projekten wie diesen will das Unternehmen ein von sauberer Energie angetriebenes Unternehmen werden, das bis zum Jahr 2050 sein selbstauferlegtes Ziel von Netto-Null-Emissionen erreichen soll.