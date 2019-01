Von: Redaktion DER FARANG | 16.01.19

EILMELDUNG - WIEN/BELEK (dpa) - Der Sohn des Entertainers Peter Alexander ist in der Türkei gestorben. Die türkische Polizei bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Das österreichische Außenministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass ein Österreicher in der Türkei tot aufgefunden wurde. Michael Neumayer wurde nur 55 Jahre alt.

Neumayer war Peter Alexanders zweites Kind mit Ehefrau Hildegard Haagen. Die ältere Tochter Susanne Haidinger-Neumayer, eine Kunsthistorikerin und Malerin, starb bereits vor zehn Jahren bei einem Autounfall in Thailand.

Peter Alexander starb 2011 im Alter von 84 Jahren in Wien. Der Schauspieler, Sänger und Entertainer gehörte zu den bekanntesten und beliebtesten Künstlern im deutschsprachigen Raum und erhielt Dutzende Auszeichnungen.