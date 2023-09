BANGKOK: In einer Wohnanlage in Thonglor kam es zu einem grausamen Mord, im Zuge dessen die Polizei einen 19-jährigen Halbthailänder festnahm, der unter dem Verdacht steht, seinen französischen Vater mit einem Hammer getötet zu haben. Die Tat ereignete sich am Sonntag (3. September 2023) im Bangkoker Bezirk Phra Khanong, wie das thailändische Nachrichtenportal KhaoSod berichtet.

Der stellvertretende Ermittlungsbeamte Sirichai Kaewprasit vom Polizeirevier Khlong Tan reagierte unverzüglich auf den Bericht über das Verbrechen, das sich in einem Reihenhaus in der Soi Pridi Banomyong 13 in Phra Khanong, Watthana, Bangkok, abgespielt hatte. In Zusammenarbeit mit Gerichtsmedizinern des Polizeikrankenhauses sammelte der Beamte Beweise und leitete eine gründliche Untersuchung ein.

Der Tatort war ein dreistöckiges Stadthaus. Im Wohnzimmer des Erdgeschosses wurde die Leiche eines 52-jährigen Franzosen entdeckt, der schwere Kopfverletzungen aufwies. Diese Verletzungen wurden offenbar mit einem auf dem Boden gefundenen Metallhammer verursacht.

Nachbarn berichteten von einem Streit zwischen dem Verstorbenen und seinem Sohn, der 19 Jahre alt ist und am 1. September etwa 15 Minuten dauerte. Danach herrschte im Haus Stille und Dunkelheit. Auffällig war, dass der Sohn sein Motorrad, das normalerweise vor dem Haus stand, an diesem Tag an einem anderen Ort abgestellt hatte.

Die Ehefrau des Verstorbenen teilte mit, dass die Familie früher gemeinsam in diesem Haus lebte. Aufgrund des andauernden Alkoholkonsums des Verstorbenen hatten sie und ihr Sohn jedoch beschlossen, auszuziehen. Der Sohn zeigte immer wieder Anzeichen von geistiger Instabilität und Gewaltbereitschaft, weshalb es häufig zu Auseinandersetzungen mit seinem Vater kam.

Die Einsatzkräfte nahmen den 19-jährigen Sohn in einer Wohnanlage in Thonglor fest. Am Tatort wurden blutverschmierte Schuhe gefunden, die zusätzliche Beweise gegen ihn liefern. Erste Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass er nach einem Streit seinen Vater mit einem Hammer erschlagen hat.