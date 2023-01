Von: Björn Jahner | 29.01.23

BANGKOK: Mit einer neuen Soft-Power-Politik der Regierung sollen thailändische Tourismusunternehmen mehr ausländische Touristen anziehen und die thailändische Kultur der internationalen Gemeinschaft vorstellen.

Nach Angaben der Regierungssprecherin Anucha Burapachaisri hat Premierminister Prayut Chan-o-cha eine neue Politik für die Reiseagenturen im Bereich der „Soft Power“ erlassen, die den 5 Fs – „food“, „film“, „fashion“, „fighting“, and „festivals“ – Priorität einräumt.

Gemäß der neuen Politik wird die Regierung dieses Jahr zum Jahr der thailändischen Gastronomie ausrufen, womit ihre Soft-Power-Politik im Bereich Lebensmittel gefördert werden soll. Die Regierung wird die Förderung von sogenannten „Walking Streets“ und Lebensmittelmessen unterstützen und entsprechende Abteilungen beauftragen, die sich auf diese Aspekte konzentrieren werden.

Die Regierung will ferner neue Tourismusrouten entwickeln, die auf bekannten Filmdrehorten im ganzen Land basieren. Für Fans von Filmen oder Fernsehserien werden Reisepakete geschnürt, ähnlich wie die Fernsehserie „Love Destiny“ vor Jahren in- und ausländische Touristen in die Provinz Ayutthaya lockte.

Im Bereich Mode will der Premierminister für traditionelle thailändische Stoffe werben, die zu jeder Gelegenheit getragen werden können, und wird entsprechende Agenturen mit der Arbeit an dieser Idee beauftragen.

Was die Förderung des Kampfsports betrifft, so setzt sich die Regierung dafür ein, dass Muay Thai als internationaler Sport anerkannt wird, indem sie Veranstaltungen organisiert, mit denen die thailändische Kampfkunst international bekanntgemacht werden soll. Eine solche Veranstaltung ist z.B. das „Amazing Muay Thai Festival 2023“, das in Hua Hin in der Provinz Prachuap Khiri Khan stattfinden wird.

Auch die Agenturen werden dazu angehalten, lokale Festivals zu veranstalten und zu fördern. Das „Thailand Tourism Festival Limited Edition 2023“ wird in der Mitte des Jahres stattfinden und regionale Festivals und lokale Produkte einem weltweiten Publikum vorstellen.