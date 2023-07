Von: Björn Jahner | 17.07.23

Foto: Tourism Authority Of Thailand

BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat kürzlich die Initiative „Soft Power Tourism Booster Shot“ ins Leben gerufen, um Thailands Soft Power als Exportgut zu fördern und damit das Wachstum des thailändischen Tourismus voranzutreiben.

Das Ziel dieser Kampagne ist es, Thailands Soft Power in ein exportfähiges Produkt umzuwandeln und somit die Wirtschaft des Landes zu stärken sowie den Inlandstourismus in allen fünf Regionen anzukurbeln. Gleichzeitig möchte das Projekt nachhaltigen Tourismus fördern und setzt hierzu auf die Marketingkampagne „Power Deals“.

Die TAT hat in Zusammenarbeit mit thailändischen Unternehmern spezielle Vergünstigungen und Rabatte für Unterkünfte, Hotels, Restaurants und Touristenattraktionen im Rahmen der Kampagne angeboten. Insgesamt beteiligen sich über 450 Unternehmen landesweit an der Aktion und bieten eine breite Palette von Angeboten an, darunter kostenlose Werbegeschenke sowie Rabatte von bis zu 60 Prozent beim Kauf von Waren und Dienstleistungen.

Teilnehmer haben zudem die Möglichkeit, Punkte zu sammeln, indem sie Preisnachlässe und Sonderangebote in Anspruch nehmen. Diese Punkte können gegen Belohnungen im Wert von über 1,5 Millionen Baht eingetauscht werden, darunter Restaurant- und Hotelgutscheine sowie Spa-Pakete. Die Punkte können bis zum 30. August gesammelt werden.

Interessierte können die Webseite tourismthailand.org/thailandsoftpower besuchen, um weitere Informationen zu erhalten, oder den QR-Code scannen, der in den teilnehmenden Unternehmen angebracht ist, um besondere Privilegien zu genießen.