Von: Björn Jahner | 14.08.23

BANGKOK: Zwei Söhne Seiner Majestät des Königs besuchten am Sonntag (13. August 2023) das Siriraj Hospital Museum, wo sie die Statuen ihrer Vorfahren verehrten.

Vacharaesorn Vivacharawongse, der zweite Sohn Seiner Majestät, und sein jüngerer Bruder, Chakriwat Vivacharawongse, wurden bei ihrer Ankunft im Siriraj Hospital um 11.45 Uhr von den leitenden Angestellten herzlich empfangen.

Das Duo posierte für Fotos in der Nähe der Statue von König Rama V., bevor sie zum Siriraj Bimuksthan Museum geführt wurden.

Später besuchten sie das Siriraj-Gebäude zum 100-jährigen Bestehen, wo sie den Statuen ihres Großvaters, König Rama IX. des Großen, und ihrer Urgroßeltern Respekt zollten.

Foto: The Nation

Khun Vacharaesorn, von den Thais liebevoll „Than On“ genannt, ist nach 27 Jahren im Ausland zu Besuch in Thailand. Er und sein Bruder „Than Ong“ kamen am Abend des 7. August 2023 in Thailand an.

Obwohl die beiden Brüder keinen königlichen Titel mehr tragen, wurden sie während ihres Besuchs überall herzlich empfangen.

Khun Vacharaesorn und Khun Chakriwat sind der zweite und dritte von vier Söhnen Seiner Majestät und seiner früheren Gemahlin Suajrinee Vivacharawonges. Ihre jüngere Schwester ist Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Sirivannavari Nariratana Rajakanya, die in Thailand lebt.

Die Brüder zogen in die Vereinigten Staaten, nachdem sie die Grundschule in Thailand abgeschlossen hatten.