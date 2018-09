Von: Björn Jahner | 09.09.18

PHUKET: Der Nai Yang Beach gilt als absoluter Hotspot für Planespotter aus aller Welt, liegt er doch nur 150 Meter von der Start- und Landebahn vom Phuket International Airport entfernt.

Lageplan vom perfekten Fotostandpunkt (M.), nördlichen Parkplatz (o.) und südlichen Parkplatz (u.).

​Da Piloten stets bemüht sind, ihr Flugzeug am Beginn der Landebahn aufzusetzen, damit sie genügend verbleibende Bahnlänge zum Abbremsen haben, ergeben sich beeindruckende Fotomöglichkeiten, wenn die Passagierjets dicht über den Köpfen zur Landung ansetzen.

Der Trick für tolle Bilder ist, dass man die Windrichtung beachten muss. Die besten Schüsse fängt man in der Hochsaison bei Ost- und Nordostwind, wenn die Maschinen vom Meer herkommend, nur wenige Meter über dem Strand, auf dem Flughafen landen. In der Monsunzeit hingegen, zwischen Mai und November, setzen die Flieger auf dem östlichen Ende der Piste an der Thepkasattri Road auf. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sie in dieser Zeit über dem Strand abheben und bereits einige hundert Meter Flughöhe erreicht haben, weshalb die eingefangenen Schüsse dann weitaus unspektakulärer sind.

Am Nai Yang Beach befinden sich zwei Parkplätze, auf denen man sein Fahrzeug abstellen und in wenigen Minuten zum Strand gehen kann. Am südlichen Ende befindet sich ein Parkplatz am Sirinat-Nationalpark, nach einem 800-Meter-Fußmarsch am Strand hat man den Standort zum perfekten Planespotting erreicht. Ein weiterer Parkplatz befindet sich am nördlichen Ende des Flughafens, der näher zum Fotostandort liegt. Dieser Abschnitt des Strandes wird auch von Rettungsschwimmern überwacht. Die beste Zeit für den perfekten Schuss zur Hochsaison ist zwischen 6 und 9 Uhr, denn in den Morgenstunden wird der Airport von den meisten Maschinen angesteuert.