Von: Redaktion DER FARANG | 03.06.23

Flughelfer und Bergführer befestigen auf der "Brienzer Rutsch" in Brienz/Brinzauls, an einer Longline zusätzliche Reflektorspiegel. Foto: EPA-EFE/Gian Ehrenzeller

BRIENZ: Regen als Schmiermittel für Rutschungen. Wie wirkt sich der Niederschlag auf den Bergrutsch in Brienz aus?

In Brienz wird es am Wochenende regnen und Gewitter geben. Laut Meteo Schweiz handelt es sich um moderate Regenmengen. Doch wie wirken sich die Niederschläge auf den Bergrutsch aus? Die Verantwortlichen erwarten für dieses Wochenende keinen Einfluss des Niederschlags auf den Bergrutsch. Christian Gartmann vom Gemeindeführungsstab Albula/Alvra erklärt: "Das ganze Paket von 1,9 Millionen Kubikmetern ist schon so schnell unterwegs, dass der Niederschlag vermutlich keinen Einfluss hat." Allerdings könnte es zu einem Felssturz von einigen Tausend bis Hunderttausend Kubikmetern kommen.

Seit der Evakuierung des Dorfes gab es immer wieder Regenperioden. "Da haben wir aber nicht gesehen, dass der Berg darauf reagiert", sagt Gartmann. Anders war das noch vor der Evakuierung bei heftigeren Niederschlägen Ende März. Damals gab es eine Spitze von über 40 Blockschlägen an einem Tag. Dafür seien größere Niederschläge mitverantwortlich gewesen. Von den Steinen, die bereits bis hinter das Dorf gerollt sind, haben einige die Größe von Kleinbussen. Diese machen aber einen verschwindend kleinen Teil aus im Vergleich zur ganzen Insel, die sich in Bewegung befindet. "Die Insel ist so groß wie 2000 Einfamilienhäuser", erklärt Gartmann.

Bei eher kleiner Niederschlagsmenge dieses Wochenende macht sich die Gemeinde nicht mehr Sorgen um den Bergrutsch. Gartmann ergänzt: "Die Masse beschleunigt schon so stark, dass das Wetter kaum mehr einen Einfluss hat." In den letzten Jahren hätten die Jahreszeiten einen Einfluss auf das Rutsch verhalten gehabt. "Der Winter brachte Beschleunigung, im Sommer kehrte mehr Ruhe ein", sagt Gartmann. Allerdings kam es auch im Sommer nach intensiven und größeren Niederschlägen zu mehr Blockschlägen und einer Beschleunigung. Diese hätten sich jeweils schnell wieder beruhigt.