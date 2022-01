Snowboarder Baumeister rast aufs Podest in Scuol - Langenhorst Vierte

SCUOL: Snowboarder Stefan Baumeister präsentiert sich wenige Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele weiter in Topform. Nach seinem Triumph in Carezza im Dezember raste der 28 Jahre alte Oberbayer am Samstag im Parallel-Riesenslalom im schweizerischen Scuol auf Rang zwei. Der Sportler vom SC Aising-Pasing war am vorletzten Tor klar in Führung liegend hängen geblieben und im Tiefschnee gelandet. Der Sieg ging an den Russen Dmitri Loginow.

«Meine Stimmungslage aktuell: halb Freude, halb Ärger. Ich freue mich, über den zweiten Platz. Aber ich hätte heute auch gewinnen und die Führung im Gesamtweltcup übernehmen können», sagte Baumeister nach dem Rennen.

Bei den Damen verpasste Carolin Langenhorst ihren zweiten Podestplatz der Saison nur knapp. Die 25-Jährige musste sich im kleinen Finale der Lokalmatadorin Jenny Ladina um 0,17 Sekunden geschlagen geben.

Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister war im Achtelfinale gegen die spätere Siegerin Sabine Schöffmann aus Österreich ausgeschieden. Die dritte deutsche Starterin, Melanie Hochreiter, erreichte das Viertelfinale.