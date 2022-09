Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.22

CHIANG RAI: Ein Pickup-Fahrer in der nördlichen Provinz Chiang Rai wurde von thailändischen TikTok-Nutzern gerühmt, nachdem er Snacks und Gesichtsmasken an sein Auto geklebt hatte, die die Leute kostenlos mitnehmen konnten.

Das Video des weißen Pickups, der mit Gesichtsmasken und Snacks dekoriert war, wurde letzten Freitag, den 16. September, von einem thailändischen TikToker, wetchayany, gepostet.

Die Bildunterschrift lautete...

"You are very kind! Chiang Rai ist großartig!"

Auf dem Video war zu sehen, dass der Pickup mit einer Reihe verschiedener Snacks und Gesichtsmasken beladen war. Auf dem Fahrzeug befand sich auch ein Papierschild mit der Aufschrift "Grab it for free".

In dem Video ist zu sehen, wie der Pickup an einer Ampel steht und darauf wartet, dass die Ampel auf Grün umspringt. Zwei Jungen nutzten die Gelegenheit und stürzten zu dem stehenden Fahrzeug, schnappten sich ein paar Snacks, bedankten sich bei dem Fahrer und liefen schnell zu ihren Motorrädern.

Viele thailändische Internetnutzer lobten den Fahrer des Pickups für seine Freundlichkeit, während andere witzige Kommentare hinzufügten, wie z. B. "der Kleber muss sehr stark sein, um die Snackpakete so am Auto zu halten."

Die Netizens sagten...

"Das ist so eine gute Idee! Ich fühle mich so glücklich, wenn ich dieses Video sehe."

"Schaut euch den Jungen im roten Hemd an! Er hat sich bei dem Fahrer bedankt!"

"Ich habe dieses Auto heute gesehen, aber ich habe mich nicht getraut, eines zu nehmen, ha ha"

"Glücklich für beide, den Geber und den Nehmer".